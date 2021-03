Mafalda Marafusta com ordem para abrandar

Sara Oliveira Hoje às 17:14 Facebook

Atriz interpretará uma personagem "muito lenta e muito burra" na próxima novela da TVI, o que contrasta com a vida real e os papéis antes interpretados.

Sem gestos efusivos ou passos acelerados, Mafalda Marafusta entra em ação no centro de Braga na pele de Tânia Carina, a nova personagem que chegará a casa dos portugueses em setembro. "Lenta e muito burra", ela é a recepcionista da clínica da próxima trama da TVI, "Para sempre", o que contrasta com a vida real ou os papéis anteriores, fazendo deste "um grande desafio". "Normalmente, a trabalhar sou muito rápida, mas agora tenho que acalmar um bocado os cavalos", nota a atriz.

Na composição do papel, Mafalda analisou a forma como o corpo reagia quando se sentia "muito cansada ou com a cabeça cheia", tentando levar isso para cena. Mas apesar da aparente lentidão, a sua Tânia "não é relaxada e tem ataques de pânico, muito por ter uma mãe [Ana Nave] com uma personalidade muito forte que a obriga a muitas coisas, inclusive a arranjar um marido rico, quer seja bom caráter ou não", antecipa a intérprete.

Mais uma vez, depois da divertida Maria em "Quer o destino", a jovem assume um registo cómico, mesmo que não se sinta "mais à vontade" nele. "Mas, pelos vistos, parece que pegou, gostaram e chamaram-me de novo para fazer comédia", acrescenta, se bem que se assuma "mais dramática". Já em termos visuais, Mafalda Marafusta voltou a ser morena, o que lhe agrada "muito".

A história tem como cenário principal o Minho, uma região que a artista bem conhece, pois viveu seis anos em Guimarães com a mãe, que era gerente hoteleira, e passava muito tempo em Braga. Além disso, gravar fora, para ela, significa "desconfinar e sair de casa" durante a pandemia. Uma conjuntura que a mantém longe de Cabo Verde, onde prometeu dar continuidade ao sonho da mãe, Carolina Marafusta, em manter o bar/ restaurante Cape Fruit Sal depois da sua morte.