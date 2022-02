Mafalda Viana, a fã número 1 do tenista João Sousa

Sara Oliveira Hoje às 10:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Modelo namora com campeão do ténis. Relação é discreta, mas a jovem não resistiu a declarar-se após a conquista no torneio ATP de Pune, na Índia.

No passado domingo, João Sousa voltou a figurar no Top 100 do Mundo em ténis, depois de vencer o torneio ATP de Pune, na Índia, enchendo de orgulho os portugueses que acompanham a prova e, claro, a namorada, Mafalda Viana. O casal está junto há algum tempo, sempre primando pela discrição, mas a modelo acabou por se declarar publicamente após tão importante conquista.

"Podes acreditar, amor, CONSEGUISTE, outra vez!!! Conseguiste outra vez lutar até ao último minuto com aquela garra que só tu tens! Conseguiste levantar-te depois de dois anos tão difíceis e mostrar que aquilo que tens dentro é muito mais do que qualquer um pode imaginar!", partilhou Mafalda.

A jovem celebrou efusivamente o quarto título da carreira de João Sousa. Ele é sempre campeão, por testemunhar "a luta travada todos os dias, a dedicação e o amor, o suor derramado e a vontade que vem bem de dentro de chegar sempre mais longe".

Há quase um mês, Mafalda Viana esteve ao lado do tenista, na inauguração do hotel Conquistador Palace, que ele abriu em Guimarães, a cidade natal de ambos. Na ocasião, preferiu colocar-se em segundo plano, deixando o protagonismo para o namorado.

Em conversa com o JN, sem falar diretamente no relacionamento, o desportista manifestou vontade de constituir família e de ter filhos, se bem que "ainda está longe de acontecer", pois ambiciona somar mais triunfos no ténis, sabendo que, na bancada ou à distância, tem em Mafalda a sua fã número 1.

João Sousa continua a viver em Barcelona, devido à carreira. A namorada também já é representada por uma agência catalã, dividindo-se entre Portugal e a Cidade Condal, no país vizinho.