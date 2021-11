Magazino: "Sinto a doença a crescer"

Sara Oliveira Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

DJ está há duas semanas à espera de vaga no IPO. Precisa de ficar internado para iniciar "químio mais agressiva".

O transplante continua a ser a única garantia de sobrevivência para Luís Costa, aliás DJ Magazino, à conta com uma leucemia há quase dois anos, mas há mais um pormenor que o empata. O corpo continua a não reunir condições para avançar, obrigando a mais tratamentos que, nesta altura, dependem de uma vaga no IPO. Magazino espera há duas semanas para ser internado, com vista a "uma químio ainda mais agressiva que me obriga a ficar por lá entre três a cinco semanas". "Isto se o corpo aguentar porque sinto a doença a crescer e as análises não mentem", partilha. Como "não há vaga", mantém-se a fazer "uma químio intermédia" e, pelas palavras, não está a ser fácil: "Segundas, quartas e sextas, passo o dia no IPO em análises, transfusões, consulta, e acabo o dia com químio endovenosa. Terças, quintas e sábados passo dia em casa a contorcer-me com dores e febre da químio. Resumindo, sobra o domingo; esse dia que outrora era de valente ressaca hoje é o meu dia de plenitude e que me deixa bem feliz!".

Com "a mala feita desde dia 18 [de outubro]", Magazino está "à espera de um telefonema do internamento". O telefone não toca, enquanto ele passa as "noites a trocar de t-shirts com o suor que a leucemia vai produzindo". "Ela não espera, vai galopando e eu vou resistindo, mas não sou de ferro", acrescenta, em jeito de apelo, confessando que nunca ansiou tanto por uma chamada.

Nas bancas, também desde meados do mês passado, o artista tem o livro "Ao vivo", onde faz uma retrospetiva da sua carreira, juntando memórias e ainda a luta contra o cancro. A propósito da obra, numa conversa recente com o JN, Magazino contou como é viver a prazo, sempre sem desistir. Mesmo sabendo que as alternativas de tratamento começam a escassear, garantiu acreditar que "chegará uma nova terapêutica" para o ajudar.