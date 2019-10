“Mais Você” grava conteúdos especiais na região do Algarve

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:28 Facebook

A equipa do programa, que em Portugal é exibido no Globo Now, encontra-se em Portugal e visitou localidades como Albufeira, Loulé, Portimão, Olhão e Tavira. O Algarve está a servir de cenário para as gravações do programa “Mais Você”, que em Portugal pode ser visto em exclusivo no canal Globo Now, de segunda a sexta-feira, às 14h20. Ana Maria Braga, apresentadora do formato, e parte da equipa do programa, entre eles o famoso papagaio Louro José, viajaram até Portugal para gravar conteúdo especial sobre gastronomia, costumes e tradições da região algarvia, além da beleza natural das praias e das falésias. […]