Manuel Luís Goucha aproveita fim-de-semana em Paris

NTV Hoje às 10:54, atualizado às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Luís Goucha viajou até Paris, França, na noite de sexta-feira, para aproveitar alguns dias de descanso. O apresentador da TVI está a desfrutar de uma pausa fora de Portugal com o companheiro, Rui Oliveira, e, para assinalar o início da “escapadinha”, partilhou no Instagram uma fotografia captada ainda dentro do avião, em que mostra a paisagem sob a capital francesa durante a noite. “Não me canso de chegar”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Não me canso de chegar! A post shared by Manuel Luis Goucha (@mlgoucha) on Nov 8, 2019 at 11:14am PST TEXTO: Mariana Capante […]