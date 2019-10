Manuel Luís Goucha brinca com os cães no quintal

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:55 Facebook

Manuel Luís Goucha está a aproveitar uma bom tempo que se faz sentir para brincar com os seus cães no quintal da sua casa. Depois de ter regressado esta semana ao trabalho, o apresentado do programa “Você na TV!” (TVI) desfruta de cada momento do fim de semana para brincar com os “cãopanheiros”. O momento de diversão foi eternizado no perfil de Instagram. “A aproveitar enquanto não chega a chuva! Bom fim de semana!” pode ler-se na descrição de três fotografias em que aparece o comunicador e os quatro cães. View this post on Instagram A aproveitar enquanto não chega […]