Manuel Luís Goucha com saudades de Cristina Ferreira

O apresentador do “Você na TV!” (TVI) e o rosto de “O Programa da Cristina” (SIC) estiveram num almoço secreto num restaurante de Lisboa. Indiferentes às notícias sobre as guerras de audiências que teriam passado para o lado pessoal, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira almoçaram, recentemente e de forma recatada, num restaurante de Lisboa. À revista TV Mais, o apresentador confessou que “tinha saudades” da comunicadora com a qual privou mais de uma década, no “Você na TV!”. “Sentimos saudades um do outro e o momento foi muito bom”, confessou Manuel Luís Goucha à revista.