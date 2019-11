Manuel Luís Goucha deixa-se contagiar pelo espírito natalício

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Luís Goucha deixou-se contagiar pelo espírito natalício e já montou a árvore de natal que tem na casa de Monforte, Portalegre. O apresentador do programa das manhãs da TVI “Você na TV!” partilhou com os seus seguidores a mais recente aquisição da sua sala de estar: uma árvore de natal que demorou seis horas a montar. “Levou seis horas a montar a árvore de Natal cá do monte”, escreveu o profissional da estação de Queluz de Baixo na legenda de um conjunto de três fotografias da árvore de natal. View this post on Instagram Levou seis horas a montar […]