Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes oferecem casamento

Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes ofereceram, no programa da TVI “Você na TV!”, um casamento completo a um casal. Os apresentadores organizaram um pedido de casamento em direto, durante o programa de terça-feira, e ofereceram a cerimónia, a indumentária, a boda e a lua-de-mel a Carlos e Susana, um casal numa relação há 21 anos e com sete filhos. Além do casamento, o casal recebeu ainda umas férias de cinco dias para a família, no Convento de Belmonte. View this post on Instagram Hoje fizemos a família Nunes feliz ao oferecer férias e um casamento! . Um momento […]