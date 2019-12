Manuel Luís Goucha garante que “para a Cristina há sempre lugar”

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:20 Facebook

Manuel Luís Goucha demonstrou que a amizade com Cristina Ferreira permanece e garante que há sempre espaço para a ex-parceira com quem fez dupla que durante 14 anos no “Você na TV”. Após partilhar um vídeo em que mostra a mesa de Natal pronta para jantar com amigos, o apresentador da TVI recebeu um comentário da apresentadora da SIC, no qual afirmava que este estava “a dar muitos jantares”. No entanto, após acusarem Cristina Ferreira de estar com “ciúmes”, Manuel Luís Goucha reagiu e garantiu que “para a Cristina há sempre lugar”. View this post on Instagram Mesa posta para […]