Manuel Luís Goucha questiona André Ventura sobre homossexualidade

Manuel Luís Goucha confrontou André Ventura sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, durante uma entrevista no programa “Você na TV!”. O deputado foi confrontado pelo apresentador da TVI relativamente aos ideias políticos do partido Chega, entre elas, o casamento homossexual. “Sou casado, como sabe, com um homem. Não concorda com a ideia de casamento?” questionou o apresentador. André Ventura admitiu não concordar “por uma questão simbólica” devido à “dimensão histórica” do casamento, mas realçou não ser contra os homossexuais. “Não concordo com a palavra, com o regime. Na nossa perspetiva deve haver uma equiparação de termos”, disse o […]