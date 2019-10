Manuel Luís Goucha regressa ao Alentejo

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de seis dias no estrangeiro, Manuel Luís Goucha regressou ao Alentejo para desfrutar de mais alguns dias de descanso. Apesar do regresso ao trabalho estar agendado apenas para 9 de outubro, o apresentador da TVI regressou a Portugal, esta quinta-feira, após uma breve viagem a Baden-baden, na Alemanha, e Estrasburgo, na França. No perfil de Instagram, o profissional da estação de Queluz de Baixo assinalou a chegada com uma fotografia captada na sua casa no monte alentejano. View this post on Instagram ALENTEJO! A post shared by Manuel Luis Goucha (@mlgoucha) on Oct 3, 2019 at 7:55am PDT O […]