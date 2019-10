Manuel Luís Goucha surpreendido por seguidora

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:08 Facebook

Manuel Luís Goucha conheceu uma seguidora que partilhou uma história surpreendente, deixando-o mais motivado para regressar ao trabalho no programa “Você na TV!”. O apresentador do matutino da TVI está de férias no Alentejo. Por estes dias, longe da televisão e da rotina do trabalho, o comunicador cruzou-se com uma mulher que se mudou de Atlanta, nos Estado Unidos, para Estremoz por sua causa. Esta história chegou aos ouvidos de Manuel Luis Goucha enquanto este estava a almoçar em Gadanha.”Esta senhora, Maria Crespo de sua graça, abeirou-se da mesa para me dizer que veio de Atlanta (EUA) há quatro meses […]