Manuel Luís Goucha vítima de fraude e roubo de identidade

Apresentador das manhãs da TVI foi vítima de fraude e roubo de identidade. Goucha já participou episódio às autoridades.

Páginas falsas de Manuel Luís Goucha no Facebook estão a aliciar os seguidores para um passatempo, com a promessa de entrega de dinheiro em nome do apresentador do "Você na TVI!".

A denúncia foi feita em direto na TVI pelo próprio apresentador. "Há várias páginas no Facebook que não me pertencem. São falsas e estão a cometer fraude. Aliciam pessoas para um passatempo, com a promessa de dinheiro em meu nome", lamentou, ontem de manhã, Manuel Luís Goucha. "Já participei disto", garantiu o apresentador da TVI, que foi "avisado" do sucedido. "Ainda bem que me informaram que alguém se estava a aproveitar do meu nome", acrescentou. Tal como qualquer figura pública, o comunicador de 65 anos recordou que a autenticidade do seu Facebook "está verificada com o símbolo azul que aparece a seguir ao nome".

Várias vítimas de fraude

Conforme o JN já tinha noticiado em setembro, são várias as figuras públicas vítimas de fraude. Manuel Luís Goucha é só a mais recente. O nome de Fátima Lopes, apresentadora da TVI, foi usado numa entrevista em que supostamente dizia que tinha sofrido um fungo nas unhas até descobrir a solução; Cláudia Vieira, a atriz da SIC, contestou uma publicidade "enganosa" a um produto de emagrecimento; Catarina Furtado, apresentadora da RTP1, viu o seu nome associado a cremes de beleza sem ter dado autorização; José Carlos Malato, também apresentador da estação pública, foi rosto "forçado" de uma plataforma de criptomoedas; e, mais recentemente, Júlia Pinheiro, apresentadora da SIC, queixou-se de ter sido vítima de fraude numa falsa campanha de publicidade.

Manuel Luís Goucha reconheceu ontem, em direto, que já tinha observado estes exemplos: "Soube que já aconteceu a outras figuras conhecidas", referiu, enquanto deixou um apelo aos fãs: "Não se deixem enganar!".