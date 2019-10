Manuel Luís Gouchia vítima de burla na Internet

NTV Hoje às 18:10, atualizado às 18:16 Facebook

Manuel Luís Goucha revelou, esta quinta-feira, que já foi vítima de um esquema de burla na Internet e que chegou mesmo a apresentar queixa. O apresentador do programa “Você na TV!”, da TVI, contou durante programa esta manhã que a sua imagem andou a ser associada a uma empresa de Bitcoins que andava a enganar os internautas. “Eu próprio já fui usado, já denunciei isso. Nunca denunciei publicamente, mas denunciei ao departamento jurídico. […] Tudo o que apareça sobre Bitcoins, que eu não tenho, não uso, nem sei o que é, com a minha cara ou com o ‘Você na […]