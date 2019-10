Manuel Marques descobriu a “Tomb Rider” portuguesa

NTV Hoje às 16:45, atualizado às 16:59 Facebook

O apresentador da RTP1 pensou, pensou… e descobriu a “Tomb Rider” portuguesa: quem é? Carolina Loureiro, a “Nazaré” da novela da SIC. Está eleita a “Tomb Rider” nacional. Se, no cinema, foi a atriz norte-americana Angelina Jolie a imortalizar o papel, em Portugal o “fato” serve à medida de… Carolina Loureiro. Pelo menos segundo eleição de Manuel Marques. O apresentador pegou numa foto de “Nazaré” para se justificar e… os seguidores dão-lhe razão: o corpo definido está lá, as roupas são uma fotocópia… e o feitio da personagem não fica atrás de Lara Croft. View this post on Instagram A […]