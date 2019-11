Manuel Marques emocionado com história de bebé encontrado no lixo

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator da RTP ficou sensibilizado com a notícia de que um bebé tinha sido resgatado do caixote do lixo pelo INEM. E admite que dormiu de “coração apertado”. A história de um recém-nascido encontrado num caixote do lixo por um sem-abrigo, em Lisboa e resgatado pelo INEM, continua a marcar a atualidade informativa e o ator Manuel Marques mostrou-se sensível a este caso. View this post on Instagram "Bem-vindo, puto! "😘 Escreveu a Equipa do Inem. Que história incrível. Ontem adormeci com o coração apertado com a notícia de um bebé recém nascido encontrado no Lixo e que foi […]