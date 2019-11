Manuela Moura Guedes saiu da SIC

NTV Hoje às 11:29, atualizado às 12:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A jornalista abandonou o programa “A Procuradora”, no terceiro canal, alegadamente por desentendimentos acerca do futuro do programa. Manuela Moura Guedes confirmou a um jornal diário o fim do seu programa da SIC, “A Procuradora”. A jornalista não terá aceitado as mudanças no formato de comentário televisivo propostas pela direção de Informação, liderada por Ricardo Costa. Recorde-se que, em Carnaxide, Manuela Moura Guedes substituiu Miguel Sousa Tavares, que se mudou para a TVI.