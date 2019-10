Marcas apostam nas mulheres famosas para promover automóveis

Sara Oliveira Hoje às 13:32 Facebook

Os carros deixaram de ser assunto exclusivo dos homens e a prova é que há marcas a apostar nas mulheres famosas, que mostram nas redes sociais as últimas novidades do mercado.

A apresentadora Maria Cerqueira Gomes tem na carrinha BMW Série 5 uma grande aliada para as muitas viagens que faz entre Lisboa e Porto, e que é frequentemente exibida por ela no Instagram. Já Sónia Araújo é há muito fiel à Mercedes, exibindo agora um CLA Shooting Brake que pode custar entre 45 e 50 mil euros.

No rol das atrizes, os híbridos parecem ser a grande aposta. Grávida da segunda filha, Cláudia Vieira dirige agora um Toyota Rav-4, cujos valores começam nos 38 790 euros. No mesmo estilo, mas da Kia, Maria João Bastos tem um Niro, cuja versão básico pode ficar por 26 520 euros.

Após o nascimento do filho, Lonô, Rita Pereira apostou num carro familiar, o Honda CRV, com preços a partir dos 38 500 euros, garantindo que nele cabem "o dobro das "coisas" possíveis".

"Importante estar ligado a figuras públicas"

Na era digital que vivemos, a promoção nas redes sociais é, para as marcas, uma estratégia de marketing. "É importante estar ligado a figuras públicas com milhares de seguidores que os acompanham nas tendências e no quotidiano", afirma o relações públicas da Soc. Com. C. Santos, o concessionário da Mercedes que, entre outros famosos, tem Sónia Araújo como embaixadora.

Gonçalo Pontes explica que os carros são cedidos "por um curto espaço de tempo para que haja sempre novidades em mãos", apostando em modelos diferentes e que se adequem ao perfil dos patrocinados. "Uns têm famílias numerosas, outros gostam de veículos desportivos", refere.