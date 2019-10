Marco Costa recorda pai com fotografia inédita

NTV Hoje às 09:30, atualizado às 09:59 Facebook

Marco Costa recordou publicamente o pai com uma fotografia de infância. António Costa morreu há 11 anos. O pasteleiro fez uma homenagem a António Costa, nos InstaStories, com uma fotografia em que surge, ainda bebé, ao lado da mãe, Esperança Oliveira, e do pai. “Meu pai. Deve ser das poucas fotos que temos juntos! Amem os vossos enquanto os têm, amanhã pode ser tarde demais! Saudades meu pai!”, escreveu na publicação. Recorde-se que António Costa morreu em 2008, na sequência de uma broncopneumonia grave. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Vanessa Martins revela maior defeito de Marco Costa