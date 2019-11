Marco Costa recorda pai: “Todos os dias te sinto do meu lado a dar-me força”

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Marco Costa fez questão de recordar o seu pai, esta terça-feira, no dia em que se assinala o 11.º aniversário da sua morte. O pasteleiro, que tem presença assídua no programa das tardes da TVI “A Tarde É Sua”, encontrou um tesourinho de família lá em casa e partilhou-o no perfil de Instagram com uma dedicatória. “Antes de partires ensinaste-me a andar, ensinaste-me a trabalhar e mais que tudo ensinaste-me a ser um homem! Revejo-me na tua imagem e o melhor que me podem dizer é que estou cada vez mais parecido contigo!” escreveu. “Todos os dias te sinto do […]