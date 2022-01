Marco D"Almeida: regresso no papel de polícia em "Crimes submersos"

Rui Pedro Pereira Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Ator está de volta à ficção e logo como protagonista da série luso-espanhola acabada de estrear na RTP1.

Depois de gravar várias novelas e séries consecutivas para os três canais generalistas, Marco D"Almeida regressa à ficção nacional como um dos protagonistas da primeira coprodução entre a RTP1 e a TVE, "Crimes submersos", que se estreou na passada sexta-feira na estação pública. Passada entre Espanha e Portugal, a série retrata uma investigação conjunta das polícias ibéricas a partir da descoberta de dois esqueletos numa povoação da zona de Campomediano. O inspetor Hélder Gomes vai unir-se à inspetora Daniela Yanes (Elena Rivera) para resolver o mistério.

Em conversa com os jornalistas, na apresentação da série, Marco D"Almeida lembra que "há alguns anos a internacionalização das séries parecia acabar em França ou em Espanha, mas agora chega a Portugal". O ponto de partida da história "é algo bem real, o problema ibérico com a seca, que atinge 94% deste país, com números alarmantes para a agricultura e que vai chegar aos centros urbanos".

Marco D"Almeida sublinha a relação da sua personagem com a inspetora espanhola. "Vão viver uma amizade profunda durante oito episódios, mas sempre com noção de que são polícias e não podem mostrar sentimentos."

O ator destaca uma passagem gravada quando os dois protagonistas mal se conheciam. "Entrámos para a última cena e ainda não tínhamos filmado a história para trás. Pensámos, "Como é que vamos fazer isto se ainda estamos à tentar perceber que relação é esta?" A seguir aconteceu algo mágico, porque houve um antes e depois daquela cena."

Marco D"Almeida diz que já domino o castelhano ("já não é aquele portunhol") e elogiara cooperação entre RTP e TVE. "Ver estas duas televisões públicas em coprodução é histórico."

Além de Marco D"Almeida, "Crimes submersos" conta com outros atores portugueses no elenco, como Margarida Marinho, Guilherme Filipe, João Baptista, Paula Lobo Antunes, Luís Ganito, Soraia Chaves, Rita Loureiro e Diogo Martins.