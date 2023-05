Margarida Corceiro acelera rumores com presença no Grande Prémio do Mónaco

Sara Oliveira Hoje às 18:04 Facebook

Atriz portuguesa voltou ao principado do Mónaco onde viu correr o piloto de F1 Lando Norris, dias após terem estado juntos. O britânico descarta o romance, ela ainda não se pronunciou.

Amizade ou algo mais, só Margarida Corceiro e Lando Norris sabem o que os une, mas a verdade é que a atriz portuguesa se tem mostrado cada vez mais próxima do piloto de F1 Lando Norris. Após ter regressado a Portugal para gravar mais cenas da nova temporada de "Morangos com açúcar", da qual faz parte, a jovem voltou ao Mónaco para assistir, no fim de semana, ao Grande Prémio de Fórmula 1.

Sem filtros, deixando perceber que não se incomoda com quaisquer rumores, anteontem, Margarida, de 20 anos, passeou no principado, a pretexto da famosa competição, com Lando Norris entre os protagonistas. "Dia de corrida chuvoso", descreveu no Instagram, com as credenciais VIP em destaque. Rapidamente, os internautas voltaram a insistir num alegado romance.

Na véspera, Lando Norris, de 23 anos, tinha quebrado o silêncio sobre os boatos que começaram a circular há cerca de uma semana, após ter vindo a público um vídeo dos dois juntos, captado justamente no Mónaco. O atleta da McLaren frisou que pode "fazer aquilo que quiser" e que, "se quisesse esconder alguma coisa fazia-o bem, mas não é o caso".

"Acho hilariante tirarem conclusões só porque me veem com alguém", respondeu ao jornal "The Sun", quando questionado sobre a sua relação com Margarida Corceiro.

Norris confessou ainda que gostaria que a sua vida "fosse mais privada", até "porque é difícil evitar o escrutínio". "Mas não quero ficar em casa o dia todo, sentado atrás de um computador. Parece que não posso ter amigos, não posso ser visto com alguém sem estar num relacionamento", acrescentou.

"As pessoas adoram falar"

Margarida disse recentemente que "as pessoas adoram falar sobre mim". Sobre Lando Norris e se ainda namora, ou não, com o futebolista João Félix, que agora está em Londres, no Chelsea, não se pronunciou, o que alimenta as especulações.

Considerada pela revista "Forbes" a maior influenciadora em Portugal, a atriz pode ganhar "à volta dos dez mil euros" por um conteúdo no Instagram, e a última publicação no Mónaco já lhe rendeu mais de 116 mil "gostos" e centenas de comentários.