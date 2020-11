Margarida Corceiro cada vez mais influente

Sara Oliveira Hoje às 08:16 Facebook

Atriz subiu ao top 10 das figuras com maior relevância nas redes. Ana Garcia Martins também no ranking.

Só atingiu recentemente a maioridade, mas há muito que Margarida Corceiro se emancipou no universo mediático nacional, estando agora no oitavo lugar entre as figuras públicas portuguesas cujas redes sociais mais reações geram no Instagram. O ranking foi elaborado pela plataforma Brinfer, com base na análise de 18367 perfis, 509348 publicações e quase 6,8 milhões de "stories", entre 1 de julho e 11 de setembro, que foi conhecido na segunda-feira.

Na rede social, a jovem atriz de "Bem me quer" (TVI) mostrou-se satisfeita com o reconhecimento da sua influência e agradeceu. Curiosamente, o namorado, o futebolista João Félix ocupa a sexta posição numa lista liderada pelo companheiro de balneário na seleção nacional, Cristiano Ronaldo. Também internacional, Bruno Fernandes é o segundo.

Nos últimos meses, tendo em conta os resultados, foram as mulheres que mais se destacaram.

Além de Magui ter subido no ranking, Ana Garcia Martins, também conhecida como "A pipoca mais doce", despertou muitas reações dos fãs, ficando no quinto lugar. Um fenómeno que se pode explicar pelo papel de comentadora no "Big brother", que tanto tem dado que falar. Imediatamente à sua frente ficaram Cristina Ferreira (4.°) e Sara Sampaio (3.°). Rita Pereira ficou em sexto. Nuno Markl e Helena Coelho fecham o top 10 daqueles que mais fazem mexer os seguidores, gerando milhares de interações.

Nos últimos tempos, Cláudia Vieira (16.°) também teve mais "gostos", partilhas e comentários do que o habitual, talvez por ter revelado ter estado infetada com covid-19, assim como a família. O mesmo aconteceu com Alba Baptista (53.°), a primeira atriz portuguesa a protagonizar uma série da Netflix, o que despertou a atenção dos internautas.