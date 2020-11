Margarida Corceiro em Madrid sempre que possível

Sara Oliveira Hoje às 08:34 Facebook

Namorada do futebolista João Félix aproveitou fim de semana para voar até à capital espanhola e matar saudades.

Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, quer em Portugal como em Espanha, mas com permissão para viajar, Margarida Corceiro não perde a oportunidade de regressar a Madrid, sempre que agenda profissional lhe permite. Por isso, depois de mais uma semana de gravações da novela da TVI "Bem me quer", a atriz "voou" para junto do namorado, o jogador do Atlético Madrid João Félix.

O craque tinha o domingo livre para mimar a jovem estrela da televisão. Na capital espanhola, Magui mostrou-se na moradia que João Félix tem na luxuosa urbanização La Finca. "Ficar em casa ou sair? Nestes tempos, infelizmente, a maior prioridade é ficar em casa o máximo de tempo possível", partilhou no Instagram, assumindo que, de qualquer forma, gosta de se arranjar um bocadinho.

Mesmo assim, Margarida, de 18 anos, acabou por sair de casam para apreciar as cores de outono nos Jardins do Retiro, onde se fotografou para a rede social. As imagens receberam muitos elogios dos fãs, confirmando a influência que já impôs nas redes sociais.

Desde que a relação foi assumida, há cerca de um ano, que Corceiro e Félix se tornaram inseparáveis e só mesmo as responsabilidades profissionais os consegue afastar. Foi o que aconteceu no 21.° aniversário do jogador, a 10 de novembro, quando estava ao serviço da Seleção. Mas através de videochamadas, os dois fizeram a celebração possível, até o que próximo reencontro se concretizasse.

O casal vive uma boa fase pessoal e profissional. Enquanto João Félix tem assinado boas exibições, a amada tem conquistado os telespectadores como Constança em "Bem me quer".