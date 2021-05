Margarida Corceiro na Madeira sem sombra de Félix

Sara Oliveira Hoje às 19:20 Facebook

Jovem atriz passa fim de semana com amigas, enquanto o craque do Atlético Madrid corre atrás do título de campeão em Espanha.

Ainda a gravar a novela da TVI "Bem me quer", Margarida Corceiro aproveitou o fim de semana para se divertir com três amigas de infância na ilha da Madeira. Nas redes sociais, a atriz mostrou-se ainda no aeroporto de Lisboa e, posteriormente, no destino insular a passear de barco e a mergulhar no Atlântico. Publicações que somaram milhares de reações dos seguidores, até mesmo do namorado, João Félix, que acabou por colocar emojis que a descrevem como uma brasa.

O craque do Atlético Madrid tardou a manifestar-se e alguns seguidores aproveitaram para provocar Magui que, mais uma vez, foi bastante elogiada pelas poses em biquíni. Alguns ainda aproveitaram para dizer a Félix que é "um homem de sorte". O casal está junto há quase dois anos, preparando-se para viver o segundo verão a dois.

Aos 18 anos, à margem da vida amorosa, a jovem estrela das novelas parece apostada em também gozar a reta final da adolescência, sem esquecer as raízes e a amizades de sempre. As companheiras desta última viagem são, como ela, de Santarém, e une-as uma forte cumplicidade. De resto, João Félix nunca a poderia acompanhar, pois o campeonato espanhol ainda não terminou e, ontem, até teve jogo em Barcelona. Acabou empatado, mas o clube colchonero saiu líder do Camp Nou, pelo menos até ao Real Madrid-Sevilha marcado para hoje.