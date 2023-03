Margaridas são a nova geração de WAGs da Seleção Nacional

Sara Oliveira Hoje às 20:42 Facebook

Namoradas dos futebolistas João Félix e Gonçalo Ramos estiveram em Alvalade a apoiar a Seleção das Quinas. Longe do relvado, investem em carreiras independentes, sem deixar de apoiar os seus amores.

Ambas loiras, bonitas e com forte presença no universo digital, Margarida Corceiro e Margarida Amaral Domingues, as namoradas dos futebolistas João Félix e Gonçalo Ramos são o espelho da nova geração de WAGs ("Wifes And Girlfriends", no acrónimo inglês) da Seleção Nacional.

Cada uma na sua área, as jovens apostam em carreiras independentes, distantes da imagem que o público criou das típicas mulheres dos jogadores de outros tempos.

Discretas q.b., anteontem, as duas estiveram em Alvalade, a apoiar Portugal contra o Liechtenstein (4-0) e, claro, os respetivos namorados.

Enquanto Margarida Corceiro assistiu às jogadas de João Félix ao lado de outras figuras públicas (entre elas, a amiga e cantora April Ivy, e o animador de rádio Helder Tavares), Margarida Amaral Domingues vibrou na companhia dos pais e do irmão de Gonçalo Ramos, de quem já é bastante próxima.

No Instagram, as Margaridas deram conta que estavam presentes. No final, Amaral Domingues, de 22 anos, publicou uma imagem que a mostra de mãos dadas com o namorado, mas Corceiro nem isso deixou ver, sabendo que João jantou no Solar dos Presuntos com alguns dos colegas de equipa e ainda na presença do YouTuber americano Ishowspeed.



Faladas pelos romances, ambas trabalham para não perderem a individualidade. Margarida Corceiro, ou Magui como também é tratada, de 20 anos, conquistou espaço na ficção nacional em novelas da TVI, estação em que também é aposta, agora como apresentadora da nova edição do concurso "Cabelo Pantene", além de continuar a ser imagem de muitas marcas.

Já Margarida Amaral Domingues, após licenciar-se em Comunicação Social e Cultural, faz estágio na Sport TV, enquanto frequenta o mestrado em Jornalismo, determinada em singrar na área.