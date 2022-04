Margot Robbie vai ser a "Barbie"

Joana Soutosa Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A Warner Bros partilhou, esta terça-feira, a primeira imagem do filme "Barbie", com estreia em 2023, sobre a boneca mais famosa do mundo. A atriz escolhida para interpretar o papel principal é a australiana Margot Robbie, conhecida por filmes como "Esquadrão Suicida" e "O Lobo de Wall Street".

O icónico Ken, namorado da Barbie, será da responsabilidade do ator Ryan Gosling, a quem se juntam outros nomes como Kate McKinnon, America Ferrera e a Emerald Fennell.

O filme está a ser escrito e dirigido por Greta Gerwig, nomeada para os Oscars, em 2018, pela direção do filme "Lady Bird", juntamente com o seu parceiro Noah Baumbach, diretor do sucesso da Netflix "Marriage Story". De acordo com a revista Vogue, a história da nova peça cinemática vai centrar-se na vida da boneca Barbie, que é forçada a deixar "Barbieland" devido às suas "imperfeições", partindo numa aventura no mundo real.

Em entrevista à Vogue britânica, Margot Robbie admitiu que entrar neste filme "vem com muita bagagem" e com "ligações nostálgicas". Acrescentou ainda que acredita que "geralmente, quando as pessoas ouvem 'Barbie' pensam 'já sei que tipo de filme será', mas depois ouvem que é a Greta Gerwig que o está a escrever e dirigir e pensam 'talvez não saiba...'".