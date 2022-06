María, a filha "influencer" do treinador Pep Guardiola

Com quase 320 mil seguidores no Instagram, jovem não deixa ninguém indiferente. De férias, continua a chamar a atenção.

Com muitos triunfos no currículo, o treinador Pep Guardiola tem na família o maior orgulho e pilar da estabilidade e, por isso, é com ela por perto que celebra todas as conquistas. Aconteceu há poucas semanas, depois de se sagrar campeão da Premier League aos comandos do Manchester City, nos festejos ainda no relvado, onde a filha mais velha, María, deu nas vistas.

Aos 21 anos, a jovem já se afirmou como influenciadora na área da moda, reunindo quase 320 mil seguidores no Instagram, onde vai deixando ver alguns momentos mais belos da sua vida, como têm sido as férias na Toscânia, Itália, ou Marbella, Espanha. María Guardiola desde pequena que acompanha o pai, mas saltou para a ribalta quando, o ano passado, foi associada ao futebolista Dele Alli, quando ele ainda jogava no Tottenham. O romance nunca foi assumido mas fez correr muita tinta na imprensa britânica, que a descreve ainda como "ícone de moda espanhola".

O estilo impera

María concilia os estudos superiores em Londres com a paixão pela moda, que partilha com a mãe, Cristina Serra - dona de lojas em Barcelona e Manresa, onde se encontram as marcas mais exclusivas do mundo -, marcando presença nos primeiros eventos e desfiles. Onde vai, a primogénita de Guardiola destaca-se pelo estilo.

Nas redes sociais, María Guardiola mostra como se veste, mas também se pronuncia sobre o clube do pai ou outros assuntos que o atinjam. Na bio do Instagram, destaca ainda o link da fundação que Pep e os três irmãos criaram o ano passado para apoiarem as mais diversas causas, contando com a colaboração de todos os familiares.

Além de María, Guardiola é pai de Marius, de 19 anos, e Valentina, de 14 anos, que são a sua principal prioridade.