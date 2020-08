Maria Botelho Moniz apaixonada por piloto de motas

Sara Oliveira Hoje às 08:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis anos depois da morte do noivo, apresentadora volta a dar uma oportunidade ao amor ao lado de Pedro Bianchi Prata.

Discreta, mas tramada pelas partilhas no Instagram, Maria Botelho Moniz, de 36 anos, deixou pistas para uma possível nova paixão. Se bem que ainda não tenha comentado, a verdade é que a apresentadora da TVI dá agora uma nova oportunidade ao amor, ao lado do piloto de motas Pedro Bianchi Prata, com quem deu início às férias, no passado fim de semana, na Comporta. A dois, num cenário paradisíaco, celebraram o 46.° aniversário do campeão de duas rodas do Porto.

Ainda com Pedro, Maria rumou depois a Marco de Canaveses, juntando-se à família dele, que ali tem casa. Nunca se mostram juntos, mas os planos publicados na rede social comprometem-nos. A norte, Bianchi Prata já retomou os treinos com vista à Baja do Pinhal, que se realizará a 12 e 13 de setembro, entre a Sertã e Vila Velha de Ródão, que concilia agora com as atenções que dispensa à comunicadora. Passearam também por Amarante e, com os sobrinhos e irmãs dele, navegaram no Rio Tâmega.

Este é o primeiro relacionamento de Maria Botelho Moniz desde que, há mais de seis anos, perdeu o noivo de então, Salvador Quintela, num acidente de mota. Tinham casamento marcado e ela nunca escondeu o quanto ficou destroçada. Aliás, só recentemente, numa entrevista, confessou estar "numa fase em que o amor é bem-vindo", e certo é que o relacionamento com Pedro Bianchi Prata é recente.

Embora prefira ser falado pelos feitos no Dakar ou em outras provas, esta não é a primeira vez que o piloto é citado por causa da vida pessoal. Isto porque namorou quatro anos com a atriz Sandra Cóias e, antes, foi casado com a apresentadora do Porto Canal Carina Caldeira.