Maria Cavaco Silva recupera em casa após operação a tumor

Aos 82 anos, Maria Cavaco Silva foi submetida a uma intervenção cirúrgica para remoção de um tumor cerebral que se revelou benigno.

A operação realizou-se há cerca de 15 dias no Hospital da Luz, em Lisboa, mas é em casa que a ex primeira-dama agora segue a recuperação, sempre acompanhada pela equipa médica.

Após alguns sinais de que algo não estaria bem, a mulher do anterior presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, foi sujeita a vários exames. O diagnóstico chegou durante a crise pandémica e foi já em pleno estado de calamidade que Maria foi submetida à intervenção cirúrgica fundamental para a cura e que confirmou a natureza benigna do tumor, adiantou a "Nova Gente". Nestes casos, a localização e o tamanho são fundamentais para prever sequelas, mas fonte próxima revelou ao JN que "está tudo a correr bem e como previsto", apesar de a família ainda não se ter publicamente pronunciado.

Em todos os momentos, Cavaco Silva esteve perto da companheira de uma vida, assim como lhe continua a prestar todo o apoio. Aos 80 anos, o ex-chefe de Estado também já teve alguns sustos de saúde e, ainda no exercício de funções, chegou a desmaiar durante o discurso das comemorações do 10 de Junho, em 2014, na Guarda. E Maria também esteve sempre a seu lado. Em outubro, fazem 57 anos de casados.

Pouco depois de fazer 80 anos, Maria Cavaco Silva confessou, numa entrevista, ter "uma relação amistosa" com a idade e que aprendeu a envelhecer com a avó. "Não sofrer por antecipação" sempre foi um lema de vida e, há pouco, ainda garantia continuar "bastante rebelde". Formas de estar que, segundo os entendidos, podem ser uma mais-valia para ultrapassar as adversidades.