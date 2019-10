Maria Cerqueira Gomes aproveita férias no Brasil

NTV Hoje às 15:15, atualizado às 15:24 Facebook

Maria Cerqueira Gomes viajou até ao Rio de Janeiro, no Brasil, para aproveitar alguns dias de descanso. A apresentadora da TVI fez uma pausa no “Você na TV!” no paraíso brasileiro e, para assinalar o início das férias, partilhou uma fotografia no perfil de Instagram, no qual mostrou-se em fato de banho e calções de ganga numa praia com uma água de coco na mão. “Oi! Tudo ‘show’ por aí?”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Oi! Tudo show por aí? 🌎🌞 A post shared by Maria Cerqueira Gomes (@maria_cerqueira_gomes) on Oct 29, 2019 at 5:50am PDT Recorde-se […]