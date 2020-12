Maria Cerqueira Gomes de novo cada vez mais em Lisboa

Sara Oliveira Hoje às 08:24 Facebook

Apresentadora tem-se revelado aposta de Cristina Ferreira, nove meses após ter escolhido regressar ao Norte.

Em março, Maria Cerqueira Gomes voltou ao Porto, como era seu desejo, deixando de coapresentar o "Você na TV", ao lado de Manuel Luís Goucha, passando a ter apenas uma presença residual no pequeno ecrã com a rubrica "Gente com Norte". Mas, tudo parece ter mudado desde que Cristina Ferreira se tornou administradora da TVI e assumiu também o cargo de diretora de Entretenimento e Ficção.

Nos últimos tempos, a apresentadora nortenha recuperou protagonismo e parece ser mesmo aposta da "chefe" da estação, ao ponto de passar, de novo, mais tempo em Lisboa.

Segundo uma amiga da Invicta, Maria "está muito motivada com o trabalho e aproveita as semanas em que os filhos, principalmente o mais novo, estão com os respetivos pais, para ficar lá em baixo, pronta para entrar no ar, sempre que chamada". Presença já habitual no "Somos Portugal", nas tardes de domingo (estando confirmada na próxima emissão), a comunicadora da Foz está a ter uma semana em cheio.

Anteontem, conduziu o "Você na TVI", com Rúben Rua e, na tarde de ontem, brilhou ao lado de Cláudio Ramos em mais um "Em família". Coube-lhe substituir Cristina Ferreira, que esteve a preparar mais um dia de emissão em nome próprio, marcado para hoje. Uma delegação que, segundo apurou o JN, poderá repetir-se na próxima semana. "Tudo depende das audiências", adiantou uma fonte da estação. Entretanto, também se sabe que, em 2021, Maria irá juntar-se a Manuel Luís Goucha no programa de entrevistas "Conta-me".

Atualmente, é num hotel que Maria Cerqueira Gomes fica quando está na capital, pois entregou a casa onde escolheu viver quando, no início de 2019, se mudou do Porto Canal exatamente para tomar o lugar deixado vago por Cristina na TVI.