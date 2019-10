Maria Cerqueira Gomes diz que regresso ao Porto "não é verdade"

Sara Oliveira Hoje às 09:49 Facebook

Maria Cerqueira Gomes, apresentadora do "Você na TV", esclareceu rumores sobre mudanças na TVI, garantindo não ter medo do futuro.

Cheia de garra e determinada, Maria Cerqueira Gomes volta a mostrar que não tem medo de assumir sozinha o programa "Você na TV", na TVI, onde ontem teve Jessica Athayde como parceira em conversas sobre a maternidade. A atriz fez dupla com a apresentadora, que lhe agradeceu "pela partilha".

Isto numa altura em que muito se especula sobre eventuais mudanças na estação e até sobre o possível regresso de Maria ao Porto como repórter das manhãs, o que ela já negou. "Não, não é verdade", afirmou em entrevista à revista "Lux". Porém, assumiu que algo vai mudar. Agora "em que formato não sei e mais não posso adiantar", acrescentou.

Por enquanto, tudo está em aberto e só mesmo "o bem-estar" dos filhos, João, de 2 anos, e Maria Francisca, de 16, deixam Maria Cerqueira Gomes, de 35 anos, "ansiosa".

A nível profissional, a calma marca o presente e a comunicadora não vive "para esquemas e confusões, para tentar adivinhar, para conversinha de corredor". E mesmo que tenha de voltar à Invicta para trabalhar, não se preocupa, porque acredita "que se consegue fazer um ótimo trabalho a partir do Porto e entre cidades". "Acho que tudo é possível, mas acredito no trabalho a partir do Porto", assegurou, sem fechar portas a qualquer eventualidade.

Em Lisboa desde janeiro, Maria aprendeu a definir prioridades e a perceber que está à altura do desafio que a fez trocar o Porto pela capital. E explicou: "Estou num programa que toda a gente queria estar, mas acho que poucas pessoas conseguiriam lidar com tudo isto. E muitas vezes cheguei ao fim do dia e perguntei-me: Como é que eu estou metida neste rodopio, nesta confusão? E depois sei porque é que fui eu. Porque tenho capacidade de lidar com isto e foi muito importante perceber isso".