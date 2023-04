Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera namoram às claras em Veneza 

Apresentadora mostrou ter passado a Páscoa em Itália e agora há imagens que testemunham que foi ao lado do cavaleiro espanhol com quem vive uma nova relação.

Foi em março que o novo relacionamento de Maria Cerqueira Gomes, de 39 anos, com o famoso toureiro espanhol Cayetano Rivera, de 46, veio a público e parece estar cada vez mais sólido. Uma semana depois de a apresentadora portuguesa se ter mostrado em Veneza, onde passou a Páscoa, sabe-se que foi na companhia do namorado.

Mais uma vez foi a revista espanhola "Semana" a revelar imagens do casal num dos destinos mais românticos do mundo, depois de no mês passado, ter trazido a público o romance, com fotografias de um encontro dos dois em Sevilha, onde vive Cayetano.

Em Veneza, os dois namoraram às claras e, segundo a publicação, "deixaram-se ver a bordo de várias gôndolas e também passearam de forma carinhosa pelas ruas da cidade". Maria e Rivera trocaram "gestos carinhosos, abraços e beijos", em locais turísticos como a Praça de São Marcos e a ponte Rialto.

Apesar de não esconder que está apaixonada, a comunicadora ainda não assumiu a relação publicamente e também se coíbe de manifestações que a comprometam, até mesmo nas redes sociais. Aliás, na cidade dos canais, posou sozinha para o Instagram. "Perché la vita ha un"altro sapore quando non si sa il destino! Obrigada Veneza! #easter2023", legendou, deixando perceber que desconhecia o destino. Ao JN, um amigo garante que foi mesmo uma surpresa de Cayetano.

As imagens confirmam que o casal aposta no namoro e o casamento do toureiro com a também apresentadora espanhola Eva Gonzalez, de quem tem um filho, Cayetano de cinco anos, é passado. Em meados de 2022, Maria Cerqueira Gomes deu uma nova oportunidade à relação com o empresário António Miguel Cardoso, o pai do filho mais novo, João, de cinco anos, mas há muito que estavam separados.

Tal mãe, tal filha

Se Maria vive uma nova paixão, a filha mais velha, Kika Cerqueira Gomes, de 20 anos, já se tornou inseparável de Pierre Gasly, com quem namora há cerca de um ano.

Curiosamente, quando a mãe viajou para Veneza, a modelo estava igualmente em Itália, mas em Portofino com o piloto de F1 francês. No último fim de semana, Kika também acompanhou Pierre em vários eventos em Paris e no Mónaco. Juntos, assistiram ao concerto surpresa de Jay-Z, a propósito da inauguração da exposição "Basquiat x Warhol", da Fundação Louis Vuitton, em Paris, seguindo para Monte Carlo, onde viram os tenistas Andrey Rublev e Holger Rune medirem forças na final de singulares do ATP Masters 1000.