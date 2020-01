Maria Cerqueira Gomes espera "ser feliz a fazer televisão"

Sara Oliveira Hoje às 21:34 Facebook

Faz esta quinta-feira um ano que Maria Cerqueira Gomes se estreou, ao lado de Manuel Luís Goucha, na apresentação do "Você na TV" na TVI.

O futuro, pelo menos para o público, é uma incógnita, se bem que seja líquido que voltará ao Porto. Para a apresentadora, 2019 foi um ano de aprendizagem em que cresceu em frente ao ecrã, tendo ainda tido oportunidade de conduzir sozinha uma nova edição de "A tua cara não me é estranha".

Nem tudo foi fácil, mas Maria, de 36 anos, não se arrepende de ter saído do Porto Canal para agarrar o desafio da TVI. "Vim para Lisboa para realizar um sonho que há muito estava na prateleira. Achei que já não iria ter a oportunidade para fazer TV numa estação generalista. O convite chegou sem aviso... e não tive tempo para pensar em tudo o que estava em jogo. Aceitei. Aceitaria de novo", partilhou no Instagram.

Recordou que fez a viagem para Lisboa "a chorar", até porque na Invicta deixava os filhos, João, na altura com 15 meses, e Maria Francisca, que estava a poucos dias de celebrar o 16.º aniversário. Longe da vista, a comunicadora diz que se focou "quando podia ter perdido as forças". "Valorizei todos os momentos na minha cidade, junto dos que amo. Olhei para os meus filhos sempre com um certo "peso" natural de quem não está 24/24. Sabia que havia momentos, conquistas, dias que não voltariam atrás". E, por isso, "cheguei a conclusão que queria estar mais tempo ano Norte. Só serei boa mãe se for boa profissional... mas o contrário também é verdade", assumiu. E, em jeito de desejo, concluiu: "Neste ano 2020 espero conseguir ser feliz a fazer televisão (...) e a ser mãe, filha, mulher, junto dos meus".