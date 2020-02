Maria Cerqueira Gomes está separada desde agosto

Sara Oliveira Hoje às 11:47 Facebook

Depois da especulação, a confirmação de que a relação de Maria Cerqueira Gomes com António Miguel Cardoso chegou ao fim há já meio ano. Assim revelou o agora ex-companheiro da apresentadora no Facebook.

Numa rara manifestação pública, no perfil da rede social, o empresário adiantou que se separou de Maria Cerqueira Gomes em agosto do ano passado, ou seja, depois de serem fotografados de férias no Algarve.



Pouco depois de se mudar para Lisboa, para se estrear no "Você na TV" na TVI, a apresentadora passou por uma crise no relacionamento com António Miguel Cardoso, mas o casal tentou uma reconciliação até pelo filho que têm em comum, João, de dois anos.



Nessa fase, António concorreu à presidência do Vitória de Sport Club. Perdeu numa noite que Maria brilhava na festa de verão da TVI, por terras algarvia, a 600 quilómetros de distância, dizendo-se "feliz" pelos resultados que chegavam de Guimarães.



O casal esteve junto cinco anos e António Miguel Cardoso garante que acabou tudo em bem, nutrindo "muito respeito pela Maria". No entanto, agora quer os deixem de relacionar, assumindo que "é demasiado cansativo" para ele e para a família "estar constantemente a levar com palpites" e a ser associado a uma coisa que não existe há vários meses.



O empresário pede "respeito e paz", sublinhando que é "uma pessoa privada, com quatro filhos maravilhoso" e que nunca gostou de "uma vida ativa nas redes sociais" ou "exibir" a vida pessoal. E, por isso, segundo apurou o JN, a publicação em que anuncia a separação surpreendeu amigos e quem com ele costuma lidar.