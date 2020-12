Sara Oliveira Hoje às 12:35 Facebook

A pandemia tirou os abraços, mas isso não implica que se hipotequem valores como a afetividade. Assim dá o exemplo a apresentadora Maria Cerqueira Gomes, numa campanha que quer transformar a distância física em proximidade emocional.

Numa altura em que volta a estar em destaque na TVI, Maria Cerqueira Gomes é também um dos rostos da campanha "Social distance should not be Emotional distance", promovida pela Lionesa, centro empresarial situado em Matosinhos, para assinalar de forma especial uma quadra natalícia atípica por causa da covid-19.

A apresentadora junta-se músico Rui Reininho e ao livreiro da livraria Lello Rui Moutinho em pequenos vídeos, divulgados nas redes sociais, e que desafiam as pessoas a partilharem afetos sob a forma de mensagens de agradecimento, de motivação ou simplesmente de homenagem

Fortalecer os relacionamentos interpessoais é o grande objetivo da iniciativa a que Maria se associou, pois "o ano de 2020 foi o ano em que nos tiraram o toque, foi o ano em que nos tiraram o beijo, o abraço, os almoços com a família, os jantares com os amigos, mas foi o ano que nos deu a possibilidade de dar valor a tudo isso".

Eduarda Pinto, diretora-executiva da Lionesa, assume a ambição de "provocar sorrisos". Isto porque "acreditamos que as mensagens [que poderão ser vistas em mupis do Grande Porto] de anónimos ou de personalidades podem confortar-nos emocionalmente", acrescenta a responsável.