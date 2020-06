Maria Cerqueira Gomes inseparável da filha Francisca

Sara Oliveira Hoje às 12:30 Facebook

Na primeira oportunidade, Maria Cerqueira Gomes fez as malas e rumou a sul para alguns dias de descanso na companhia da filha, Maria Francisca.

As duas passaram o fim de semana em Tavira, no Algarve, desfilando elegância na praia do Barril. O destino marcou uma viagem ao passado, ainda quando a apresentadora estava com Gonçalo Gomes, o pai de Francisca, pois era na mesma zona que passavam férias.

Agora solteira, após o fim do relacionamento com António Miguel Cardoso, o pai do segundo filho, João, de quase três anos, Maria aproveitou as folgas para recuperar o tempo com a filha, depois de um ano desgastante e muitas vezes separadas por quase 300 quilómetros: quando a comunicadora se mudou para a TVI e para Lisboa, a jovem manteve-se na Invicta.

Aos 17 anos, Kika, como é tratada pela maioria, está cada vez mais parecida com a mãe, que não esconde o orgulho que tem por a ver crescer com atitude. Tal como Maria Cerqueira Gomes o fez na mesma idade, e a par dos estudos, a adolescente trabalha como modelo e, recentemente, protagonizou uma campanha de biquínis e fatos de banho com a experiente Joana Freitas.

Depois de cerca de 14 meses em Lisboa, Maria está novamente no Porto, onde faz agora as reportagens para o "Você na TV", nas manhãs da TVI. Uma mudança que lhe permitiu recuperar as rotinas, como levar o pequeno João ao colégio ou ir ao ginásio com Maria Francisca.