Maria Cerqueira Gomes: "Não queria que a minha filha passasse mais noites sem dormir"

Apresentadora revela que ajudou a filha Francisca, de 18 anos, a lidar com as críticas por ter sido escolhida para se estrear numa novela da TVI.

Pouco mais de dois anos depois de ela própria ter sido lançada aos leões quando se mudou do Porto Canal para a TVI, Maria Cerqueira Gomes teve que lidar com a emancipação mediática da filha mais velha e as suas consequências. Foi no início de março quando se soube que Francisca, de 18 anos, ia entrar na novela da TVI "Festa é festa". Sem formação na área, a estreia na representação criou celeuma entre atores e a polémica estalou nas redes sociais, atingindo a jovem modelo.

Na altura, Francisca ligou para a mãe à meia-noite "a dizer que estavam uns rapazes a dizer coisas sobre ela e o facto de ir para a novela", revelou Maria em conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da estação de Queluz de Baixo. Estava em Lisboa e sem saber do que Kika - que se encontrava no Porto - falava, por isso disse-lhe "para ela ir dormir". No regresso à Invicta, Maria e o ex, Gonçalo Gomes, falaram com a primogénita, pois não queriam que "passasse mais noites sem dormir".

"Fui muito pragmática e um bocadinho fria e disse que, por um lado, ainda bem que isto aconteceu agora, porque isto é a realidade. Porque podia ter sido daqui a seis meses e ser pior ainda. Disse-lhe: "Tens de perceber se tens capacidade de viver com isto". Todas as profissões têm um lado mau". Para Maria, Francisca "tem de estudar e estudar mais do que os outros", pois "vai ter de provar mais que é capaz" por ser sua filha.

A aspirante a atriz não baixou os braços e, a par da formação que está a ter na Plural, tem sido requisitada para protagonizar campanhas de moda em biquíni. A última levou Francisca Cerqueira Gomes até ao Algarve, lançando-a como um dos rostos de verão da Calzedonia. De resto, já assumiu que "o melhor é não ouvir e não ligar às críticas".