Maria Cerqueira Gomes no lugar de Goucha nas tardes da TVI

Depois de Maria Botelho Moniz, esta sexta-feira será a vez de Maria Cerqueira Gomes assumir o programa "Goucha", nas tardes da TVI, enquanto o apresentador habitual está de férias. Manuel Luís Goucha regressa à antena no dia 18, podendo vir a ser substituído por outras caras do canal.

"Amanhã não sou eu que estou cá. Vai ser uma surpresa, Maria Cerqueira Gomes vai fazer-lhe companhia aqui no "Goucha". Foi desta forma que, esta quinta-feira, Maria Botelho Moniz se despediu, anunciando quem lhe segue no formato vespertino da TVI.

As Marias agarraram a oportunidade de substituir Manuel Luís Goucha, que está de férias, depois de, na quarta-feira, Iva Domingues testar positivo à covid-19. Cumpridos dois dias em dose dupla no ar, de manhã e à tarde, esta sexta-feira Maria Botelho Moniz volta a estar apenas focada apenas no "Dois às 10", onde é, ao lado de Cláudio Ramos, anfitriã regular.

Maria Cerqueira Gomes viajará mais cedo para Lisboa, onde permanecerá para conduzir ainda o "Em família" no sábado e o "Uma canção para ti" no domingo. Antes da maratona de diretos, a apresentadora aproveitou o bom tempo a Norte para fazer praia na zona do Porto e na companhia de amigas.