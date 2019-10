Maria Cerqueira Gomes rejeita trabalhar com Cristina Ferreira

NTV Hoje às 09:35, atualizado às 10:01 Facebook

A apresentadora do “Você na TV!” (TVI) esteve na noite desta quinta-feira na Rádio Comercial e, entre outras confissões, revelou que não aceitaria um convite para trabalhar com a profissional da SIC. Maria Cerqueira Gomes foi a convidada do programa “Era o Que Faltava”, de Rui Maria Pêgo, na Rádio Comercial. Entre outras revelações – tais como como nunca pensou voltar definitivamente ao Porto quando o “Você na TV!” perdeu as audiências nas manhãs para “O Programa da Cristina” – a comunicadora garantiu que não está nos seus planos trabalhar na concorrência com Cristina Ferreira. E deu uma explicação curiosa. […]