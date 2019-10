Maria João Abreu rendida ao seu “amor maior” em dia de festa

NTV Hoje às 15:45, atualizado às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria João Abreu fez questão de assinalar publicamente, esta terça-feira, o 27.º aniversário do seu filho mais novo, Ricardo Raposo, com uma mensagem nas redes sociais. É dia de festa em casa da atriz da SIC, que está a dar vida à protagonista Maria do Céu Garcia na série “Golpe de Sorte”. É que o seu “benjamin” Ricardo Raposo completa mais um ano. “Amor, meu amor que nasces e renasces e te desdobras a toda a hora. Divides-te, multiplicas o teu amor e de cabeça erguida trazes humor ao mundo. Sê sempre feliz meu amor maior! Parabéns! O meu amor […]