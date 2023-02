Maria João Bastos: atriz não usa maquilhagem na nova novela pela primeira vez

Rui Pedro Pereira Hoje às 17:43 Facebook

Mulher sofrida em "Flor sem tempo", artista explica que a sua personagem é diferente de tudo o que já fez em televisão.

É um desafio que nunca enfrentou, mas que partiu da própria atriz: para dar vida a Leonor, a mãe angustiada de quatro filhos e mulher de um alcoólico, Maria João Bastos não usa, pela primeira vez, maquilhagem numa novela. Podemos vê-la em "Flor sem Tempo", a nova trama da SIC.

"A minha personagem é completamente diferente de tudo o que já fiz em televisão. É despida de qualquer beleza ou glamour, como aconteceu, por exemplo, na novela "Amor, Amor". Não tem vaidade, é uma mulher muito crua, muito sofrida", diz ao JN.

"Não tenho maquilhagem nenhuma... nem mesmo maquilhagem a fingir que não tenho maquilhagem [risos]. Só tenho protetor solar. É ótimo e desafiante, a minha pele agradece os nove meses sem maquilhagem!", diz.

"Este aspeto era importante para contar a história e para a personagem. Claro que se poderia ter optado por outro caminho, mas foi uma escolha que vi com a caracterização, foi algo que escolhi. Ela é muito despida disso tudo, só se preocupa com os filhos e conseguir mantê-los bem".

No entanto, há uma (pequena) exceção. "Há uma fase em que estou desaparecida e muito mal e aí sou caracterizada para ficar pior".

Quanto ao cabelo da personagem "é natural, esticado, ou preso com uma mola, porque ela é cozinheira". "É uma opção quase cinematográfica, foi uma escolha apoiada logo por toda a produção. Acho que há muitas mulheres que vivem histórias parecidas, mas que se maquilham. Mas também há outras que não o fazem de todo.

Forte ligação com o público

Maria João Bastos garante que muitos telespetadores se vão "identificar" com "Flor sem Tempo". "Esta novela retrata muitas histórias e as pessoas vão rever-se. Isso vai criar uma ligação emocional com o público. Depois, há muitos segredos e muito mistério, cada episódio acaba sempre com uma grande expectativa, que agarra o espectador".

Sobre a história da sua Leonor, Maria João Bastos recorda: "Tem quatro filhos lindos e é casada com o Jorge, o Albano Jerónimo. Era uma família muito feliz, mas nos últimos tempos, por problemas de dependência de álcool dele, os problemas começaram a aparecer. Ela atravessa um momento muito difícil, mas não para de lutar para voltar para os filhos, que é o grande objetivo dela".

Na conversa com o JN, Maria João Bastos fez questão de deixar um elogio à protagonista, que é sua no enredo, Bárbara Branco. "Nunca tinha trabalhado com ela e está a ser incrível. Ela é maravilhosa, assim como toda a minha família, temos todos formas parecidas de trabalhar", sublinhou a atriz que no dia 18 de junho fará 48 anos.

Maria João explica que é tudo uma questão de sintomia e de confiança: "Chegamos todos da mesma forma ao momento da cena e isso é maravilhoso porque poupa imenso tempo, já que gravamos muitas vezes logo à primeira. Confiamos muito uns nos outros e conseguimos brincar e viajar na cena - e isso é muito importante porque somos todos a rede uns dos outros. A Bárbara é uma miúda com um talento incrível e está já muito bem preparada", remata a atriz sobre a colega de 23 anos.