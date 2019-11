Maria Rueff já saiu do hospital onde estava internada

NTV Ontem às 21:57 Facebook

Maria Rueff saiu esta sexta-feira do hospital, depois de ter sido internada no início da semana com um enfarte do miocárdio. Já fora de perigo, a atriz, de 47 anos, teve alta do hospital de Santa Marta, onde esteve internada desde a passada terça-feira, após ter sofrido um enfarte do miocárdio. Maria Rueff foi transportada para a unidade de saúde pelo ator FF e esta sexta-feira voltou a casa. View this post on Instagram Que os anos passem, mas que não passem nunca as qualidades tão raras que tens, como artista e ser humano. Parabéns @ff_fernandofernandes meu doce filho emprestado! […]