Maria Rueff reage à mensagem de Manuel Luís Goucha

Maria Rueff agradeceu publicamente à mensagem de alerta que Manuel Luís Goucha lhe enviou assim que soube do internamento da atriz no Hospital Santa Marta, em Lisboa. A também humorista continua na unidade de saúde depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio. Mesmo estando longe da rotina, a intérprete continua atenta às mensagens que vai recebendo, nomeadamente, a de Manuel Luís Goucha. O apresentador desejou as rápidas melhoras a Maria Rueff, deixando o alerta para que desistisse de fumar. “Que isto sirva para que deixes de fumar”, disse o apresentador, em direto, no matutino “Você na TV!” (TVI). As […]