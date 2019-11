Maria Rueff revela ter sido salva pela filha

NTV Hoje às 11:07, atualizado às 11:29 Facebook

Após receber alta hospitalar do Hospital Santa Maria, em Lisboa, onde esteve internada nos cuidados intensivos devido a um enfarte miocárdio, Maria Rueff revela que foi salva pela filha, Laura. A atriz agradeceu à “heroína”, de 15 anos, que a socorreu durante os primeiros sintomas do enfarte miocárdio que sofreu na terça-feira e, no Facebook, deixou-lhe uma mensagem emotiva. “Desde que nasceu que o meu coração lhe pertence, mas o que nunca pensei é que tivesse de ser ela a tratar dele”, referiu. “Na verdade, quando os primeiros sintomas de enfarte começaram, foi esta minha pequena/grande heroína que ligou para […]