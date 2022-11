Mariah Carey tentou registar-se como "Rainha do Natal" mas o pedido foi negado

Diana Fernandes Hoje às 17:57 Facebook

Mariah Carey pediu recentemente para registar a marca "Rainha do Natal", mas o pedido foi negado, esta terça-feira, pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, e a informação foi divulgada num comunicado oficial.

A cantora já tinha entrado na justiça em 2021 para tentar registar o termo, porém quando o caso se tornou público em 2022, a cantora Elizabeth Chan, que dedicou a carreira a cantar músicas natalícias opôs-se ao pedido.

A empresa de Mariah Carey, Lotion LLC, solicitou o registo da marca "Rainha do Natal" o ano passado. Na tentativa de a impedir, a cantora Elizabeth Chan entrou com um processo legal e criticou-a por tentar aproveitar-se economicamente do Natal.

A empresa da estrela pop não respondeu à oposição de Chan a tempo e, por isso, a patente não foi concedida. A marca dar-lhe-ia o direito legal de impedir que outras pessoas usassem o título em músicas e produtos.

Elizabeth Chan foi apelidada como "Rainha do Natal" pela revista norte-americana "The New Yorker" em 2018, por ter lançado discos natalícios durante uma década.

Em junho deste ano, Mariah Carey foi processada por Andy Stone, que diz ser o verdadeiro autor de um dos maiores hits de sucesso da época que se aproxima: "All I Want for Christmas Is You".