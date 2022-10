Mariama Barbosa inspira festa em sua memória

À margem da ModaLisboa onde durante tantos anos foi presença obrigatória nos bastidores, realiza-se esta sexta-feira um evento em homenagem à apresentadora e comentadora de moda, que morreu em julho, na sequência de um cancro. "Pow Pow Pow Mariama Forever" acontecerá no Tokyo Lisboa, no Cais dos Gás.

Nome incontornável nos corredores da moda, entretenimento e lifestyle em Portugal, Mariama Barbosa continua bem presente na vida de todos os que com ela partilharam o percurso pessoal e profissional. O seu espírito alegre continua a ser lembrado pelos amigos e conhecidos que se juntam agora para a homenagear, pouco mais de dois meses depois da sua morte.

"Numa altura particularmente especial para Mariama - em que se organiza a semana da moda em Lisboa -, várias pessoas do círculo de amigos mais próximos da apresentadora e trendsetter decidiram que é urgente recordar e celebrar a vida de Mariama Barbosa, à altura da referência que foi e continua a ser", lê-se no convite.

O evento será no Tokyo Lisboa, Cais do Gás, em frente ao rio Tejo, esta sexta-feira à noite, das 23 às seis da manhã. "Com a sua gargalhada fácil e contagiante ainda a ecoar na memória de todos". A fazer as honras estará o coletivo liderado por Kalaf Epalanga e Armando Cabral, com o apoio da "stylist" e diretora criativa Mónica Lafayette.

Os organizadores garantem que o propósito é apenas um: marcar uma celebração da vida de Mariana Barbosa uma mulher "pow pow pow e nada chupa limon" porque "só o amor interessa", tal como ela sempre fez questão de sublinhar". A entrada é livre.

Esta quinta-feira, a comunicadora foi também recordada no 30.° Aniversário da SIC, onde fez parte de vários programas, "com admiração e saudade". "Sentiu medo do desconhecido, mas foi ao fugir de uma guerra no seu país (Guiné) que aprendeu a olhar as dificuldades olhos nos olhos e a seguir em frente. Até quando o cabelo lhe caía, recordou-nos: "Mesmo em dia de chuva, só o amor interessa e importa, afirmou a voz off, resumindo a resiliência de Mariama.

A apresentadora sorriu até ao fim da vida. Partiu a 29 de julho, depois de quase um ano e meio de luta contra com cancro no estômago, deixando um filho, José Maria, de 12 anos.