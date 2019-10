Mariana Monteiro e João Catarré reencontram-se dez anos depois

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 22:01 Facebook

Em 2009, a atriz fez par romântico com João Catarré, na TVI. Os atores voltam a ser protagonistas em “Terra Brava”, da SIC. Lembra-se da Luz e do Pedro, que viveram um romance nas florestas de Arco de Valdevez, no ecrã da TVI? Mariana Monteiro e João Catarré estão de volta, dez anos depois, agora na SIC e na nova novela da estação, “Terra Brava”. A atriz regressa às novelas, três anos depois de “Coração d’Ouro” e o ator abandonou, entretanto, a estação de Queluz. “Está a ser bom reencontrar o João Catarré, porque fomos protagonistas numa novela há exatamente […]